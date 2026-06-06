ضبط أم متهمة بقتل طفلها في طما.. والتحريات: استخدمت الكهرباء في تعذيبه حتى الوفاة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على سيدة بدائرة مركز طما شمال المحافظة، لاتهامها بالتسبب في وفاة نجلها البالغ من العمر عامًا ونصف، بعد واقعة هزت أهالي المنطقة وأثارت حالة من الصدمة بين المواطنين.

ماذا حدث؟

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من والد الطفل، البالغ من العمر 44 عامًا، أفاد فيه بوجود شبهة جنائية في وفاة نجله، مشيرًا إلى ملاحظته آثار إصابات وتعذيب بقدمي الطفل داخل منزل أسرة طليقته بإحدى قرى مركز طما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المختصة إلى محل الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وجمع المعلومات اللازمة، حيث تبين من التحريات الأولية وجود خلافات أسرية سابقة بين الزوجين، وإقامة الأم بمنزل والدها عقب انفصالها عن زوجها.

وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بتعذيب الطفل باستخدام تيار كهربائي من خلال توصيل الكهرباء بقدمه، ما أسفر عن وفاته، فيما أشارت المعلومات إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية بين الزوجين.

وأضافت التحريات أن الأم أبلغت والد الطفل بوفاته، مؤكدة أن الوفاة طبيعية وطالبته بالحضور لاستكمال إجراءات الدفن، إلا أن شكوك الأب بعد مشاهدة جثمان نجله وملاحظة آثار الإصابات دفعته إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية وطلب التحقيق في الواقعة.

وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما من ضبط المتهمة، وتم اقتيادها إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات في الواقعة، مع الاستماع إلى أقوال المتهمة والشهود، وندب الجهات المختصة لإعداد التقارير الفنية اللازمة لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة وكشف جميع ملابسات الحادث.