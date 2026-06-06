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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بعدد من لجان المحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.

وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وقد رافق المحافظ خلال الجولة السيد كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

محافظة سوهاج

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية، والتي تضم 46 لجنة يؤدي بها 915 طالبًا الامتحانات، كما تفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة "طارق بن زياد" الإعدادية بنات بحي شرق.

والتي تضم 18 لجان امتحانية تؤدي بها 360 طالبة الاختبارات، واختتم الجولة بتفقد مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية، وتضم ١١ لجنة إعدادية، يؤدي بها الامتحانات عدد ٢١٩ طالبا.

وحرص المحافظ خلال الجولة، على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية، موجّهًا بتوفير كافة سبل الراحة والأمان داخل اللجان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة تحسبًا لأي طارئ.

كما شدد على أهمية الحفاظ على النظافة بمحيط المدارس، ورفع أي مخلفات بصورة فورية، ورفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم لتجنب الضوضاء وضمان بيئة هادئة للطلاب.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يؤديها 48.511 طالبًا وطالبة داخل 128 لجنة على مستوى المحافظة، فيما يخوض امتحانات الشهادة الإعدادية 99.902 طالبًا وطالبة موزعين على 497 لجنة.

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