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خلافات الجيرة تنتهي بإصابة أسرة كاملة بالخرطوش في طما سوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة تنتهي بإصابة أسرة كاملة بالخرطوش في طما سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت خلافات الجيرة بقرية المدمر التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج إلى مشاجرة دامية؛ أسفرت عن إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة، بينهم طفل، بطلقات خرطوش متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول ثلاثة مصابين بطلقات خرطوش إلى المستشفى؛ إثر مشاجرة نشبت بدائرة مركز طما.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم عمرو المدني رئيس المباحث، والرائد مدحت ماضي معاون المباحث، إلى محل الواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية إصابة كل من "كرستينا ب.ن 31 عامًا، وزوجها بطرس م.ظ 33 عامًا، ونجلهما أنطونيوس 11 عامًا، وجميعهم من أهالي قرية المدمر".

وتنوعت الإصابات بين جروح متفرقة بالبطن والوجه والساعد الأيسر واليد اليمنى، يُرجح أنها ناتجة عن طلقات خرطوش، فيما أكدت المصادر الطبية استقرار الحالات وعدم وجود خطورة على حياتهم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط أطراف المشاجرة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الخلاف الذي تطور إلى استخدام السلاح، حيث حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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