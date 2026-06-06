بطل حريق سوهاج: صرخات الاستغاثة داخل المطعم دفعتني إلى النيران

أكد عادل عبدالعال، بطل واقعة حريق سوهاج، أن صرخات الاستغاثة التي سمعها من داخل المطعم المشتعل كانت الدافع الوحيد الذي جعله يندفع إلى قلب النيران لإنقاذ العمال العالقين، مشيرًا إلى أنه لم يفكر وقتها في نفسه أو حتى في أبنائه الأربعة، بقدر ما كان همه الأول إنقاذ الأرواح المهددة بالخطر.

القوة والشجاعة للتدخل

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشهد كان بالغ الصعوبة، حيث كانت النيران تحاصر الشباب من كل جانب، فيما كانت أسطوانات الغاز تمثل خطرًا إضافيًا قد يؤدي إلى كارثة أكبر، لكنه شعر بأن الله منحه القوة والشجاعة للتدخل في تلك اللحظات الحاسمة.

إخراج المصابين وإبعاد الأسطوانات

وأضاف أن طفاية الحريق كانت شديدة السخونة، كما تعرضت قدماه للحروق أثناء محاولات الإنقاذ، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة المهمة حتى إخراج المصابين وإبعاد أسطوانات الغاز عن مصدر النيران، مؤكدًا أن ما حدث كان بتوفيق من الله قبل أي شيء.



وأشار عبدالعال إلى أنه لا يعتبر نفسه بطلاً، وأن ما فعله واجب إنساني كان سيقوم به أي شخص يمتلك الشهامة والنخوة، مؤكدًا أن أبناء مصر معروفون دائمًا بالوقوف إلى جانب بعضهم البعض وقت الأزمات.



ورغم الإصابات التي تعرض لها وخضوعه للعلاج، شدد على أنه لو عاد به الزمن إلى تلك اللحظة فلن يتردد في اتخاذ القرار نفسه مرة أخرى، قائلاً: "إنقاذ حياة الناس أهم من أي شيء، ولم أفكر لحظة في التراجع".



