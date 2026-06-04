السيطرة على حريق فى شقة سكنية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة، ومنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عرابي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب بشرفة الشقة السكنية، إثر سقوط جسم مشتعل يُرجح أنه ناتج عن ألعاب نارية شمروخ أُطلق من سيارة ملاكي كانت تمر بالمنطقة يستقلها عدد من الشباب، حيث سقط على ستائر البلكونة، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى أجزاء من الشرفة وسط حالة من الفزع بين الأهالي.



ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.