بعد الفيديو المثير وابتزاز ولية أمر.. القبض على مدير بإدارة التعليم الإعدادي في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مدير بإدارة التعليم الإعدادى بالقليوبية بإبتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء مقابل نقل كريمتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

بالفحص أمكن تحديد ولية الأمر المشار إليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)، وبسؤالها قررت برغبتها فى نقل نجلتها إلى إحدى المدارس بنطاق محل سكنها بالإسكندرية لإنفصالها عن زوجها، ولدى رفض إدارة المدرسة توجهت للجهة المختصة بتاريخ 11/ مايو المنقضى وتقابلت مع الظاهر بمقطع الفيديو حيث قام بإبتزازها على النحو المشار إليه نظير مساعدتها والموافقة على نقل نجلتها.

وتم ضبطه (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) صادر بشأنه قرار بالإيقاف عن العمل من الجهة الإدارية المختصة فى الواقعة المشار إليها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.