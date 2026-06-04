ضربها زوجها بعد اكتشاف خيانته فقفزت من الشرفة بالهرم

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة إصابة ربة منزل إثر سقوطها من شرفة مسكنها بمنطقة الهرم، حيث استمعت إلى أقوال زوجها للوقوف على ملابسات الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافًا أسريًا نشب بين الزوجين بعدما اكتشفت الزوجة وجود علاقة عاطفية تربط زوجها بسيدة أخرى، ما أدى إلى مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء الزوج عليها بالضرب.

وأضافت التحريات أن الزوجة أقدمت عقب ذلك على إلقاء نفسها من شرفة الشقة السكنية، ما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة بالجسد.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من علو وإصابتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين إصابة ربة منزل، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجارٍ استكمال التحقيقات وسماع أقوال المصابة فور تحسن حالتها الصحية، لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.