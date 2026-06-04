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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. نظر تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة التعدي و البلطجة بالقاهرة الجديدة

نخنوخ
نخنوخ
رامي المهدي

تنظر اليوم محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في تهمة التعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.
 

وكانت أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، عدة قرارات في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين والتعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.


 

وجاءت قرارات النيابة كالتالي :


 

5 قرارات


 

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان المشاجرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان طبيعة الإصابات وسببها ومدة علاجها.



 

كما تم حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات، طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المقاطع المصورة، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، ضبط وإحضار 4 متهمين آخرين تبين من التحقيقات الأولية والتحريات احتمال اشتراكهم في أحداث المشاجرة، استمرار التحقيقات مع جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات الجنائية.


 

4 اتهامات بينهم تهمة البلطجة واستعراض القوة والترويع


 

 واسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة، بينما تم اتهامه باتهامات البلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه المنسوبة لبعض أطراف الواقعة. 


 

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صبري نخنوخ وشقيقه و5 أشخاص من رجال صبري نخنوخ بينهم نجل شقيقه جون، بمنطقة القاهرة الجديدة.


 

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات، أن صبري نخنوخ وشقيقه متهمان بالاعتداء على صاحب معرض سيارات وتحطيم مقتنيات بالمعرض، وانتقل رجال الأمن وألقي القبض عليهما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للتعدي عليه من صبري نخنوخ وشقيقه وتحطيم معرض السيارات الخاص به بالقاهرة الجديدة.


 

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشكو في حقهما وتم إلقاء القبض عليهما وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

صبري نخنوخ محكمة جنح القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة

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