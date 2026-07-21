إطلاق صفارات الإنذار في الكويت والبحرين وسط تطورات أمنية متسارعة

أُطلقت صفارات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في كلٍ من الكويت والبحرين، في ظل تطورات أمنية تشهدها المنطقة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عربية وبيانات رسمية.

وأعلنت الجهات المختصة في البحرين تفعيل صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

وفي الكويت، أفادت تقارير إعلامية بصدور تحذيرات أمنية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، في إطار متابعة المستجدات الإقليمية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، دون الإعلان عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الأمني، ما دفع السلطات في عدد من دول الخليج إلى رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات احترازية تهدف إلى حماية السكان وضمان سلامتهم، مع استمرار متابعة الموقف ميدانياً وإصدار التحديثات الرسمية أولاً بأول.

وأكدت الجهات الرسمية في البحرين ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية، فيما تواصل الأجهزة المختصة تقييم الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق تطورات الأحداث.

تشهد منطقة الخليج العربي خلال الساعات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الأمنية والعسكرية، على خلفية التطورات المتسارعة المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعها من إجراءات احترازية اتخذتها عدة دول خليجية لرفع مستوى الجاهزية وحماية المنشآت الحيوية والسكان. وتتابع الحكومات الخليجية المستجدات بشكل لحظي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب تداول الشائعات.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات في كل من الكويت والبحرين إطلاق صفارات الإنذار ضمن إجراءات السلامة والوقاية، في خطوة تعكس حالة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة.

كما شددت الجهات الرسمية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطط الاحترازية المعتمدة، داعية المواطنين والمقيمين إلى متابعة البيانات الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات.