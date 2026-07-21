قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من وصوله لمدخرات المصريين .. كيف يواجه القانون النصب الإلكتروني؟
مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
إسرائيل تتهم إيران بنقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق جبل الفأس
مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام
السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا
رئيس جيه بي مورجان يحذر رئيس وزراء بريطانيا من فرض ضرائب إضافية على البنوك
برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي
الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص
مصرع سائق التريلا | وقوع حادث أتوبيس سياحي يقل 25 إسبانيًا على طريق أبو سمبل
بـ الأرقام.. تفاصيل صفقة إنتقال سفيان بنجديدة لـ الأهلي| خاص
وزير الصحة يتسلم 22 طن مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق صفارات الإنذار في الكويت والبحرين وسط تطورات أمنية متسارعة

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار
القسم الخارجي

أُطلقت صفارات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في كلٍ من الكويت والبحرين، في ظل تطورات أمنية تشهدها المنطقة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عربية وبيانات رسمية. 

وأعلنت الجهات المختصة في البحرين تفعيل صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

وفي الكويت، أفادت تقارير إعلامية بصدور تحذيرات أمنية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، في إطار متابعة المستجدات الإقليمية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، دون الإعلان عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الأمني، ما دفع السلطات في عدد من دول الخليج إلى رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات احترازية تهدف إلى حماية السكان وضمان سلامتهم، مع استمرار متابعة الموقف ميدانياً وإصدار التحديثات الرسمية أولاً بأول.

وأكدت الجهات الرسمية في البحرين ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية، فيما تواصل الأجهزة المختصة تقييم الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق تطورات الأحداث. 

تشهد منطقة الخليج العربي خلال الساعات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الأمنية والعسكرية، على خلفية التطورات المتسارعة المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعها من إجراءات احترازية اتخذتها عدة دول خليجية لرفع مستوى الجاهزية وحماية المنشآت الحيوية والسكان. وتتابع الحكومات الخليجية المستجدات بشكل لحظي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب تداول الشائعات.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات في كل من الكويت والبحرين إطلاق صفارات الإنذار ضمن إجراءات السلامة والوقاية، في خطوة تعكس حالة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة. 

كما شددت الجهات الرسمية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطط الاحترازية المعتمدة، داعية المواطنين والمقيمين إلى متابعة البيانات الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات.

البحرين الكويت صافرات الانذار الحرب ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

أحمد جلال عبد القوي

مصطفى سليمان يكشف سرا خطيرا عن والد أحمد جلال عبد القوي

ترشيحاتنا

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان

برلماني: مستشفيات جامعة الزقازيق قاطرة المنظومة الصحية بالشرقية

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: رفع عمولات التوكيلات الملاحية يُضعف تنافسية المنتج المصري

النائبة سحر طلعت مصطفى

رئيس سياحة النواب: ثورة 23 يوليو أسست لمبادئ الكرامة الوطنية والعدالة

بالصور

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد