بعد تضرر جارته.. القبض على شخص يربي كلبا في مدخل عقار بالخليفة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بتربية "كلب" بمدخل العقار محل سكنها بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل للشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) وبسؤالها أفادت بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما ، مما يسبب لها الذعر والخوف أثناء دخولها للعقار محل سكنهما .

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.