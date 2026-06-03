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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حقيقة اختطاف طفلة على يد أجنبية في ميكروباص بالجيزة

السيدة وطفلتها
السيدة وطفلتها
ندى سويفى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات تحمل طفلة وشكه فى كونها مختطفة حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بالجيزة) ، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 31 مايو المنقضى حال إستقلاله سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور فوجئ بصعود السيدة المشار إليها وبرفقتها طفلة ، وعلل شكة فيها لقيامها بنهر الطفلة بعنف لمحاولة إسكاتها وبسؤالها عن علاقتها بالطفلة لم تبدى سبباً مقنعاً.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية -مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) ، وتبين أنها تعانى من إضطراب نفسى ، وبمواجهتها قررت أن الطفلة الظاهرة بالمقطع كريمتها .. أمكن التواصل لأحد جيرانها (ربة منزل) وبسؤالها أيدت أقوال المشكو فى حقها وأنها ولدتها بإحدى المستشفيات خلال شهر أغسطس 2024 ، وبمراجعة سجلات المستشفى المشار إليها تبين صحة ما سبق .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الداخلية وزارة الداخلية مختطفة الجيزة

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