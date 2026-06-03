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ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام

المتهمان
المتهمان
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من شخصين التعدي عليه وأسرته وتحطيم المحل الخاص به بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبسؤاله أفاد بتعدي الشخصين المشار إليهما عليه وأسرته وتحطيم المحل التجاري الخاص به والكائن بدائرة القسم لخلافات الجيرة بينهم.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما عامل وسائق مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

دار السلام التعدي على عاطل الداخلية وزارة الداخلية

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