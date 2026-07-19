أحمد شوبير قبل النهائي: بطل جديد سيعتلي عرش العالم الليلة

أشعل الإعلامي أحمد شوبير حماس جماهير كرة القدم قبل نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، برسالة مقتضبة عبر حسابه على موقع “فيس بوك”.

وكتب شوبير: “الأرجنتين × إسبانيا.. ليلة التتويج.. بطل واحد سيعتلي عرش العالم ويكتب اسمه في تاريخ كأس العالم 2026”.

وتترقب جماهير الساحرة المستديرة المباراة النهائية بشغف كبير، في انتظار معرفة هوية المنتخب الذي سيحصد اللقب ويخلد اسمه في سجلات بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة بين عملاقين من كبار كرة القدم العالمية

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مساء اليوم، الأحد، في العاشرة مساءً، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، لتحديد بطل كأس العالم.

وكان منتخب إسبانيا قد حجز مكانه في نهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد فرنسا بثنائية نظيفة.

مواجهة إنجلترا

وشهد تشكيل الأرجنتين السابق ضد إنجلترا تغييراً واحداً، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على جوليانو سيميوني، لاعب أتلتيكو مدريد، بدلاً من رودريجو دي بول، لاعب إنتر ميامي، بينما يقود ليونيل ميسي فريقه اليوم في خط الهجوم.

وصعد منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد إنجلترا بنتيجة 2-1.

تشكيل الأرجنتين أمام إنجلترا في كأس العالم

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا - روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكيو.

خط الوسط: جوليانو سيميوني - لياندرو باريديس - إنزو فرنانديز - ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.