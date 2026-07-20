هنيدي عن خسارة الأرجنتين: دعينا عليهم وحسدناهم

علق الفنان محمد هنيدي بطريقة ساخرة على خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، وذلك عبر حسابه الرسمي، بعد انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وكتب هنيدي: "دعينا عليهم وقرينا وحسدناهم ووصلوا النهائي.. شجعناهم خسروا النهائي.. كنا نشجعهم من الأول بقى.. مبروك إسبانيا".

وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين على ملعب "ميتلايف".

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "الماتادور" الإسباني لقب المونديال، بعدما حافظ منتخب بلاده على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا التتويج، أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022.