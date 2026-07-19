4 معلقين لـ نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

تتوجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم للمواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث سيتم حسم هوية صاحب اللقب.

وأعلنت شبكة beIN SPORTS الناقلة للمباراة عن المعلقين على مباراة نهائي كأس العالم عبر قنواتها المختلفة،ليتيح الفرصة أمام المشاهدين للاستمتاع بأفضل صوت.

وجاء توزيع المعلقين كالتالي:

beIN SPORTS MAX 1: عصام الشوالي.

beIN SPORTS MAX 2: علي سعيد الكعبي.

beIN SPORTS MAX 3: حفيظ دراجي.

beIN SPORTS MAX 4: حسن العيدروس.

موعد مباراة نهائي كأس العالم

تنطلق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنتخبان.

وتحظى المباراة باهتمام عالمي كبير، في ظل الصراع المنتظر بين كوكبة من أبرز نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وعدد من نجوم المنتخب الإسباني، في مواجهة يتطلع خلالها كل طرف إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم.