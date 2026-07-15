مدرب منتخب الأرجنتين يُجهّز مفاجأة أمام إنجلترا .. نجم التانجو مُهدّد بالجلوس على الدكة

يدرس ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إجراء تعديل مفاجئ على تشكيل فريقه قبل مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب أتلانتا.

وبحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، يفكر سكالوني في استبعاد لاعب الوسط رودريجو دي بول من التشكيل الأساسي، رغم اعتماده عليه في أغلب مباريات المنتخب خلال البطولة، حيث لم يغب سوى عن مباراة الأردن في دور المجموعات بعد حسم التأهل.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني يراجع الحالة البدنية والفنية للاعب، خاصة بعد استبداله في مباراتي مصر وسويسرا، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية الدفع بأحد البدلاء منذ البداية.

ووفقًا لصحيفتي TYC Sports وESPN Argentina، يعد كل من نيكو جونزاليس وجوليانو سيميوني أبرز المرشحين لتعويض دي بول في التشكيل الأساسي، حال اتخاذ القرار النهائي بإراحته.

كما يدرس سكالوني إجراء تغييرات أخرى، أبرزها إعادة ناهويل مولينا إلى مركز الظهير الأيمن بدلًا من جونزالو مونتييل، إلى جانب منح جوليان ألفاريز فرصة المشاركة أساسيًا على حساب لاوتارو مارتينيز في الخط الأمامي.