مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026.. إنجلترا والأرجنتين في قمة نارية بمونديال 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، في لقاء سيحسم هوية الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وكان المنتخب الإسباني قد حجز مقعده في النهائي بعد تفوقه على فرنسا، لينتظر الفائز من مواجهة الليلة لملاقاته في المشهد الختامي للبطولة.

ووصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي بعد مشوار قوي في الأدوار الإقصائية، بينما يواصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا بين المنتخبين.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إنجلترا × الأرجنتين – 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة – beIN Sports MAX 1.