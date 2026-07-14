تميمة حظ ميسي؟.. جدل إعلامي بعد تعيين الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح لإدارة قمة الأرجنتين وإنجلترا

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدلًا واسعًا بعد إسناد إدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 إلى الحكم الأمريكي من أصل مغربي إسماعيل الفاتح، وسط انتقادات من وسائل إعلام بريطانية ربطت تعيينه بتاريخ ليونيل ميسي معه.

ووصفت صحيفة ذا أثلتيك الحكم بأنه "تميمة حظ" بالنسبة لليونيل ميسي، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني لم يعرف طعم الهزيمة في المباريات التي أدارها له إسماعيل الفاتح.

من جانبها، عنونت صحيفة ديلي ميل تقريرها بعبارة: "فيفا يعيّن الحكم المفضل لميسي"، معتبرة أن القرار سيعيد إشعال نظريات المؤامرة التي تتحدث عن وجود أفضلية تحكيمية للمنتخب الأرجنتيني خلال البطولة.

أما صحيفة ذا صن، فأكدت أن تعيين إسماعيل الفاتح أثار غضب الجماهير الإنجليزية، خاصة أن ميسي لم يتعرض لأي خسارة في المباريات التي أدارها الحكم الأمريكي، سواء مع منتخب الأرجنتين أو إنتر ميامي، وهو ما زاد من حدة الجدل قبل المواجهة المرتقبة.

ويستضيف ملعب المباراة مواجهة مرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة الطرف الثاني في النهائي.