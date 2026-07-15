رغم تجدد الحرب .. 11 ​سفينة تعبر مضيق هرمز

ارتفعت عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل طفيف أمس الثلاثاء، وكانت معظمها مرتبطة ​بإيران، وذلك قبل استئناف الحصار الأمريكي اليوم الأربعاء.



وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن تسع سفن من إجمالي 11 ​سفينة عبرت المضيق أمس الثلاثاء سلكت المسار الإيراني.



وفق البيانات الملاحية؛ فإن ⁠من بين هذه السفن، دخلت المضيق ثلاث ناقلات نفط فارغة إحداها متوسطة ​بينما الأخريان عملاقتان.



وشملت السفن التي خرجت من المضيق محملة بصادرات إيرانية ناقلةَ ​نفط عملاقة واحدة تحمل مليوني برميل من النفط الخام وناقلة متوسطة تحمل منتجات مكررة وناقلتين تحملان غاز بترول مسال، حسبما أوضحت البيانات.



وأبانت البيانات كذلك أن ناقلة ميثانول محملة ​وناقلة بضائع جافة تحمل حديدا غادرتا الخليج أمس الثلاثاء.



ولم يتم رصد أي ​عمليات دخول أو خروج واضحة لناقلات لتحميل النفط والغاز من منتجين آخرين في الخليج ‌أمس ⁠الثلاثاء.



وتصاعدت الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مما أدى إلى تباطؤ حاد في حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره يوميا حوالي خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب في ​فبراير.



وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد للصراع بين الولايات المتحدة ​وإيران.