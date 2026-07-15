أحمد السيد: إسبانيا تتحدث بالكرة لا بالتصريحات.. وفرنسا تعتمد على التحولات

قال أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن المنتخب الإسباني يركز بشكل كبير على مشواره في كأس العالم، مشيرًا إلى أن أداء "الماتادور" داخل الملعب يتحدث عنه، على عكس المنتخب الفرنسي.

وأضاف أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، المذاع على قناة “CBC”: "منتخب إسبانيا مركز جدًا في كأس العالم، ومفيش تصريحات كتير، وطريقتهم ممتعة، على عكس فرنسا اللي بتلعب كرة مباشرة وتعتمد على التحولات".

وأضاف: "منتخب مصر عمل حالة كبيرة في الشارع المصري والعالم، وتعرض لظلم أمام الأرجنتين، والناس كانت فرحانة بالأداء، لكن في ناس انتقدت لمجرد إنها مش عاجبها الإنجاز اللي حققه حسام حسن".

واختتم أحمد السيد تصريحاته قائلًا: "الأخطاء التحكيمية في وجود تقنية الفيديو أصبحت غير مبررة، وده تعنت، زي اللي حصل في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لكن لو مكنش فيه VAR كنا نقدر نقول إن الحكم مشافش اللعبة".