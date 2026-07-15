ياسر ريان: رحيل تريزيجيه سيترك فراغًا كبيرًا في الأهلي.. والصفقات الجديدة تحت ضغط هائل

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن احتياجات الأهلي في فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن رحيل محمود حسن تريزيجيه سيترك فراغًا كبيرًا داخل الفريق.

وقال ياسر ريان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، ويذاع على قناة CBC: "اقتراب الأهلي من ضم منصف بقرار، أنا لا أعتمد على الفيديوهات أو الملخصات في تقييم أي لاعب، وأي لاعب سينضم للأهلي في الفترة الحالية هيكون تحت ضغط كبير، خاصة بعد خسارة الفريق العديد من البطولات الموسم الماضي".

وواصل: "جماهير الأهلي دائمًا تريد الفوز والأداء الجيد وتحقيق البطولات، وده بيخلي النجاح داخل النادي مش سهل".

واختتم ريان تصريحاته قائلًا: "تريزيجيه كان هداف الأهلي في الموسم الماضي، والنادي لم يتعاقد مع لاعب بنفس مستواه وتأثيره، لأنه لاعب يعرف طريق المرمى، وأرى أن زيزو ليس بنفس تأثيره، كما أن كامويش من أقل اللاعبين مشاركة مع الأهلي، ولذلك لم يحصل على فرصته الكاملة".