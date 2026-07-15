مصطفى شوبير: محمد صلاح غيّر عقلية لاعبي منتخب مصر

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عن دور محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول السابق، في التأثير الإيجابي على لاعبي منتخبنا الوطني.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج هنا المونديال: «محمد صلاح له دور في تطوير عقلية لاعبي منتخب مصر، ولما اتكلم في حوار سابق ليه على حته «المينتالتي» خرج ناس كتيرة وانتقدته وسخرت منه، وعلى الرغم من إني مكنتش في المنتخب لسه ولكني ركزت في كلامه طبعًا».

وأضاف: «صلاح احترف في سن صغير، وعانى من ظروف كتير، ولما حصل على دقائق قليلة في تشيلسي، راح دوري أقل ومستكفاش خد ريسك على نفسه، لحد ما راح ليفربول وبقى نجم».

وأكمل: «محمد صلاح قبل ما يكون لعيب كويس وكبير جدًا، هو بني أدم كويس أوي، ومش بيبخل بالنصيحة على حد».واختتم شوبير حديثه قائلًا: «كمان كابتن شوبير طور من علقيتي جدًا، دايمًا بيقولي أرفع إيدك وقول أنا غلطان، ومعندوش حته المبرر دي خالص».