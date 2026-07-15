«كنت خايف الفرصة تضيع».. مصطفى شوبير يروي تفاصيل رسالة «كولر» التي غيّرت مسيرته

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين المدير الفني السابق مارسيل كولر، بعد إصابة محمد الشناوي، مؤكدًا أن تلك الكلمات كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرته.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية: “بعد إصابة الشناوي، مستر كولر جابني وقال لي: هكلمك بصراحة، أنا طلبت التعاقد مع حارس مرمى، مش قلة ثقة فيك، لكن لو أنت ما مشيتش كويس هو هيلعب، ولو بقيت كويس هعتبرك أنت الصفقة الجديدة، وأنت اللي هتبقى حارس المرمى الأساسي بتاعي”.

وأضاف: “قبلها بصراحة كنت بكلم نفسي وبقول معقول أنا مستني الفرصة دي بقالي كتير، وفي الآخر حد هييجي يلعب مكاني، لكن توفيق ربنا بعدها كان كبير”.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن مشاركته في بطولة إفريقيا كانت نقطة الانطلاق الحقيقية، حيث قال: “لعبت بطولة إفريقيا وخرجت بـ9 مباريات بشباك نظيفة، وكانت نقلة كبيرة في حياتي ومسيرتي”.