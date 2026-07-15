رجل مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز الإسباني بيدرو بورو بجائزة رجل المباراة، عقب تألقه في مواجهة منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء اختيار بيدرو بورو بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء، حيث لعب دورًا بارزًا في فوز المنتخب الإسباني على فرنسا بنتيجة 2-0، كما نجح في تسجيل الهدف الثاني، ليقود "لا روخا" إلى التأهل للمباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على ملعب دالاس، وشهدت تفوقًا واضحًا للمنتخب الإسباني، الذي واصل عروضه القوية في البطولة، ليحجز مقعده في نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا، التي تقام ضمن منافسات نصف النهائي الآخر، على أن يُقام النهائي يوم الأحد 19 يوليو.