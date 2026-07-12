سرطان الحجاب الحاجز .. تفاصيل إصابة أحمد جلال عبد القوي| فيديوجراف

تصدر الفنان أحمد جلال عبد القوي، نجل الكاتب والسيناريست الراحل جلال عبد القوي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تعرضه لأزمة صحية، قبل أن تؤكد تقارير إصابته بورم سرطاني في الحجاب الحاجز، عقب خضوعه لفحوصات وتحاليل طبية داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

وعلّق أحمد جلال عبد القوي لأول مرة على حالته الصحية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وجّه فيه رسالة شكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه، وكتب:«كل حد اتصل واطمن عليا أحب أقولّه شكرًا، ومن فضل وكرم ربنا عليا إن ده يحصل علشان أشوف كل حب الناس ده ليا».