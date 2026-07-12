مصطفى شوبير: سعادة والدي كانت مصدر فرح لي.. وأمي صاحبة فضل كبير وحسام حسن منحني الثقة

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أن والده أحمد شوبير عاش لحظات سعادة كبيرة خلال مشوار المنتخب في البطولة، مشيرًا إلى أن رؤيته سعيدًا بما يقدمه داخل الملعب كانت من أكثر الأمور التي أسعدته.

وقال شوبير، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن والدته لعبت دورًا كبيرًا في دعمه طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها كانت بمثابة مصدر حماية وطمأنينة له، وساعدته على الحفاظ على تركيزه قبل وخلال المباريات.

وأشاد حارس المنتخب بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يتمتع بحماس كبير ويتحدث دائمًا بروح قتالية ورغبة في تحقيق النجاح، وهو ما ينعكس على جميع اللاعبين داخل الفريق.

تقديم أفضل ما لديه

وأضاف شوبير أنه يوجه الشكر لحسام حسن على الثقة التي منحه إياها، سواء خلال المباريات الودية التي سبقت البطولة أو في مواجهات البطولة نفسها، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديه.

