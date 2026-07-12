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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب لصيادلة دمياط حول الرضاعة الطبيعية لدعم صحة الأم والطفل

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تنفيذ البرنامج التدريبي بعنوان:“الرضاعة الطبيعية”.

وتحت إشراف الدكتورة أماني القرش وكيل الطب الوقائي، ⁠الدكتورة رشا رشوان ، مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي ومنسق الالف يوم الذهبية، الدكتورة رشا فرج ، مدير إدارة التدريب.
وبإشراف أعضاء مجلس نقابة صيادلة دمياط

وقد قامت بإلقاء المحاضرة
الدكتورة الزهراء السيد ، استشاري الرضاعة الطبيعية ومدرب معتمد بمبادرة الألف يوم الذهبية.

وذلك بقاعة نقابة صيادلة دمياط، وبحضور عدد من الصيادلة الخاص والحكوميين بالمحافظة.

وتناول التدريب عددًا من المحاور المهمة، أبرزها، أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل، أحدث التوصيات العلمية بشأن الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى، طرق التعامل مع المشكلات الشائعة أثناء الرضاعة الطبيعية، دور الصيدلي في دعم الأمهات وتقديم المشورة الصحية السليمة، التعريف بخدمات المشورة الأسرية التي تقدمها مبادرة الألف يوم الذهبية لدعم صحة الأم والطفل.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بدمياط على رفع كفاءة الصيادلة، وتعزيز دورهم في نشر الوعي الصحي وتقديم المشورة المبنية على أحدث التوصيات العلمية، بما يدعم صحة الأمهات والأطفال ويسهم في تحقيق أهداف مبادرة الألف يوم الذهبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط صحه المراه محمد عبد الخالق

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