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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة داخل ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19887 طنا تشمل: 4910 أطنان كلينكر، و2985 طن أسمنت معبأ، و11992 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27900 طن تشمل: 13667 طن خردة، و9052 طن فول صويا، و2410 أطنان حديد، و794 طن أبلاكاش، و1977 طن بضائع متنوعة.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 725 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 835 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 128962 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 107077 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5027 حركة.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

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