جهود مكثفة بأرمنت لتحسين المظهر الحضاري وتمهيد الطرق وترسيم الحيز العمراني

تواصل رئاسة مركز ومدينة أرمنت تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور عبدالخالق مدني رئيس المركز، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري، ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة لها.

وشهدت مدينة أرمنت الحيط بدء أعمال تحزيم وترقيم الحيز العمراني الجديد بطريق الصرب، بداية من أمام حديقة أبو غلاب وحتى طريق الملاح، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنظيم العمراني وفق المخططات المعتمدة.

ونفذت الأعمال اللجنة المختصة برئاسة مصطفى أبو المجد من مديرية المساحة، وبمشاركة أحمد حسن أبوزيد مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية، ومحمد حسين مدير مرافق أرمنت الحيط.

وفي إطار تحسين شبكة الطرق، جرى تنفيذ أعمال نظافة ورش للطريق السريع بداية من كوبري الصفصاف وحتى كوبري الرياينة، عقب انتهاء المنطقة الثامنة من أعمال تقشير الطريق، وذلك بحضور دوشي نصير رئيس القرية، وأشرف عبدالرضي مدير التنظيم، وعدد من العاملين بالموقع.

كما واصلت إدارة النظافة والتجميل، برئاسة رمضان عثمان، وبالتنسيق مع إدارة الإشغالات بقيادة أبوبكر عبدالحق، تنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات وتسوية وتمهيد عدد من الشوارع والميادين، شملت شوارع التحرير، والشهيد عبدالرحمن، ومنير واصف، والبروج، إلى جانب ميدان مسجد العتيق، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وفي استجابة فورية لبلاغات المواطنين، تابعت إدارة الأزمات والرصد الميداني برئاسة عبدالحليم محمد أعمال إصلاح هبوط أرضي بغرفة محبس المياه بشارع البحر، حيث تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل المرفق، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بصورة طبيعية ودون تأثر.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أرمنت استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية لمختلف القطاعات الخدمية، مع تكثيف جهود النظافة والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق، بما يحقق تحسين جودة الحياة، ويوفر بيئة آمنة وحضارية للمواطنين.