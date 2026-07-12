خيري بشارة يكشف كواليس اختيار أبطال “آيس كريم في جليم”

كشف المخرج خيري بشارة عن كواليس اختيار أبطال فيلم “آيس كريم في جليم”، مؤكدًا أنه استعان بآراء المقربين منه قبل الاستقرار على فريق العمل.

وقال خيري بشارة، خلال لقائه في برنامج “من امبارح للنهاردة” مع الإعلامية همسة إمام، إنه استفتى الأشخاص المحيطين به لاختيار بطلي الفيلم، موضحًا: “استفتيت الناس اللي حواليا في اختيار البطل والبطلة، ورشحولي عمرو دياب وسيمون، وساعدوني أختار أنجح ناس للفيلم.”

كما تطرق بشارة إلى تتر الفيلم، معترفًا بأنه ارتكب ما وصفه بـ”الحماقة” عندما كتب اسمه أسفل عبارة ”(التركيبة الغنائية والدرامية والإسلوبية والإخراج)”، موضحًا أن دافعه وراء ذلك كان خوفه من ضياع أو سرقة الجهد الكبير الذي بذله في العمل.

وأضاف: “كان حماقة مني إني أكتب اسمي تحت الجملة دي في التتر، عشان خوفت جهدي يتسرق، بعد ما بذلت جهد استثنائي.