مش شمتانين.. مفيدة شيحة: سيناريو الجدل التحكيمي أمام الأرجنتين تكرر مع سويسرا

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، إن الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026 تكرر مجددًا خلال مواجهة الأرجنتين وسويسرا، مؤكدة أن مدرب المنتخب السويسري "شرب من نفس الكأس".

وأضافت مفيدة شيحة: “إحنا مش شمتانين.. إحنا فرحانين فيهم، لأن اللي حصل مع منتخب مصر اتكرر مع منتخب تاني، وده أكد إن اعتراضاتنا ماكنتش من فراغ.”

وأشارت إلى أن ما شهدته البطولة من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل جعل كثيرين يشعرون بأن "كأس العالم بقى يعكس لغة المال وليس المتعة".

وأكدت مقدمة برنامج "الستات" أن منتخب مصر أثبت للجميع أنه فريق كبير ويمتلك شخصية قوية، مضيفة: “ابصم بالعشرة إننا فريق كبير وعظيم، وركزنا من البداية على إن فيه تلاعب كبير في كأس العالم، والأحداث الأخيرة خلت ناس كتير تعيد النظر في اللي كنا بنقوله.”