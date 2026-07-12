نور عريضة: فقدت أعمال كثيرة بسبب دفاعي عن القضية الفلسطينية

استضاف الاعلامي بلال العربي عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، في حلقة جديدة من برنامج ontheroad، والمذاع علي شاشة قناة روتانا سينما، روتانا موسيقي وLBC، والذي كشفت خلاله لأول مرة عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية والعملية وما تعرضت له من تحديات حتي تمكنت من بناء نفسها.

وأوضحت نور عريضة خلال لقائها مع الاعلامي بلال العربي، أنها تعرضت للتهديد في عملها بسبب دعمها للقضية الفلسطينية، مشددة علي أنها لا تتفلسف في القضايا السياسة ولكن القضية الفلسطينية وما يمر به الشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عنه، قائلة :" دي قضية إنسانية وفقدت عقود أعمال مع علامات تجارية في باريس وبلغوني انه آخر إنذار اذا حكيت عن فلسطين مرة أخري وعلي وشك وضعنا علي القائمة السوداء".

وتابعت نور عريضة خلال لقائها مع بلال العربي، أنها تعزز القيم في حياتها، قائلة :" من أكون عندما لا تكون هناك قيم في حياتي".

برنامج ontheroad

جدير بالذكر، أن الموسم الثاني من برنامج ontheroad حقق نجاح كبير وتصدر لمؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتضمن العديد من الضيوف من بينهم هند صبري، ظافر العابدين، ميرنا جميل، كندة علوش، وغيرهم.