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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة بمدينة الأقصر لإزالة التعديات وتكثيف النظافة والتجميل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر حملاتها الميدانية المكثفة للتصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، بالتزامن مع تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحت متابعة اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وإشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة.

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع التنظيم بحي المطار، بمشاركة أشرف سعد الدين مهدي رئيس الحي، وجابر سهري نائب رئيس الحي، عن إحباط محاولتين للبناء المخالف خلال ساعات متأخرة من الليل. وتمثلت الحالة الأولى في تجهيز أحد المواطنين لصب دور أرضي مخالف على مساحة تقترب من 150 مترا بمنطقة نجع العرب بمنشأة العماري، بينما تضمنت الحالة الثانية إنشاء قواعد خرسانية مسلحة على مساحة نحو 160 مترا بمنطقة نجع عطيتو. وعلى الفور تم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والخلاطات المستخدمة وإيداعها بمقر الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي حي جنوب، تمكنت الأجهزة التنفيذية بقيادة أيمن حسين رئيس الحي، وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية، من إحباط حالة بناء مخالف في المهد بشارع أحمد عصمت المتفرع من شارع المدينة المنورة، حيث رصدت محاولة لإقامة شدة خشبية استعدادا لصب سقف الدور الثاني العلوي، وتم إزالة الشدة بالكامل قبل استكمال الأعمال، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري، واصل حي شرق برئاسة شعبان أحمد سليمان تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات، شملت مناطق الشونة و25 سواقي وشارع الثلاجة، بالتزامن مع حملات لرفع الإشغالات نفذتها إدارة المتابعة الميدانية بقيادة أحمد عبد الصبور، واستهدفت محيط نادي طلائع النصر وسوق خضار شرق السكة والشوارع المحيطة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

كما شهد حي جنوب تنفيذ أعمال تجميل وصيانة للجزيرة الوسطى بشارع خالد بن الوليد بمحيط ميدان الشيراتون، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر استمرار الحملات اليومية للتصدي لمخالفات البناء ورفع الإشغالات، مشددا على التعامل الفوري مع أي تعديات، حفاظا على هيبة القانون والمظهر الحضاري والسياحي الذي تتميز به مدينة الأقصر.

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