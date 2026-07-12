بسبب أزمة نفسية .. شاب يتخلص من حياته بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية اليوم واقعة أليمة بعد وفاة شاب بعدما تخلص من حياته بإحدى قري أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوفاة شاب شنقاً بإحدى قرى المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المتوفي شاب يبلغ من العمر 31 عام يعمل حداداً، وأكد الأهالي بأنه يمر بأزمة نفسية صعبة في الأواني الاخيرة وتخلص من حياته عبر شنق نفسه.ثيييئأ+

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة وتسليمه لأهله ودفنه في مقابر العائلة.