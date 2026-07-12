«سلامة الغذاء»: تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال أسبوع.. والسعودية في الصدارة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4160 رسالة بإجمالي 181 ألف طن، صادرة عن 1400 شركة مصدرة، وشملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 10 يوليو 2026.

وذكرت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الخامس والعشرين لعام 2026، أن الصادرات تنوعت لتشمل الثمار والفواكه، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، ومحضرات الخضر والفاكهة، إلى جانب منتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 37 صنفًا بإجمالي 45 ألف طن، تصدرتها الموالح بكمية بلغت 14 ألف طن، تلاها العنب بنحو 13 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 12 ألف طن.

وأضافت أن عدد أصناف الخضراوات المصدرة بلغ 42 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن، وجاء البصل في مقدمة الصادرات بكمية بلغت 7 آلاف طن، تلاه البطاطا بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البطاطس بنحو 4 آلاف طن.

وأشارت الهيئة إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها السودان، والصومال، وليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من بين 190 دولة استوردت منتجات غذائية مصرية.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، تصدر ميناء سفاجا القائمة بإجمالي 737 رسالة غذائية، يليه ميناء الإسكندرية بـ613 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 595 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أوضحت الهيئة أنها أصدرت 1150 شهادة صحية للتصدير خلال الفترة نفسها، وفقًا للآلية المعتمدة، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات سلامة الغذاء، ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وعلى صعيد الواردات، أفادت الهيئة بأن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1930 رسالة بإجمالي 200 ألف طن، استوردتها 869 شركة، وتنوعت الأصناف بين القمح، وفول الصويا، والزيوت المتنوعة.

وأضافت أن إندونيسيا جاءت في مقدمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها أوكرانيا، وكندا، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، من بين 87 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

وفيما يخص المنافذ الجمركية، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 609 رسائل، يليه مطار القاهرة الدولي بـ388 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 213 رسالة.