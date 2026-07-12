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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يستقبل مدير المنظمة العربية لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، المهندس خاليد الشرقاوي، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل الجوي العربي، ودعم مسيرة التكامل بين الدول العربية في مجال الطيران المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الطيران المدني بالمهندس خاليد الشرقاوي، مهنئًا إياه بمناسبة توليه مهام منصبه مديرًا عامًا للمنظمة العربية للطيران المدني، ومتمنيًا له التوفيق في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن المنظمة العربية للطيران المدني تمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني العربي، مشيرًا إلى أن مصر، انطلاقًا من رئاستها الحالية للجمعية العامة للمنظمة، ستواصل مساندة جهودها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء منظومة نقل جوي عربية أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وأضاف الحفني أن الثقة التي حظيت بها مصر من الدول العربية بتوليها رئاسة الجمعية العامة للمنظمة تعكس مكانتها ودورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك، بما يعزز مسيرة التعاون والتكامل في قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب المهندس خاليد الشرقاوي عن تقديره للدكتور سامح الحفني على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات متقدمة تسهم في دعم جهود المنظمة، وتعزيز التعاون العربي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

هذا وقد تناول  اللقاء استعراض أولويات عمل المنظمة خلال الفترة القادمه ، وبحث آليات تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير برامج بناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية الأعضاء، بما يدعم الارتقاء بمنظومة الطيران المدني العربي، ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستكمالًا لبرنامج زيارته إلى القاهرة، قام المهندس خاليد الشرقاوي بزياره  مقر سلطة الطيران المدني، حيث كان في استقباله الملاح سامح محمد فوزي، رئيس السلطة .

وتناول اللقاء بحث التعاون الفني بين المنظمة وسلطة الطيران المدني المصري، و أهميه العمل على تبادل  الخبرات، وتنمية القدرات الفنية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير منظومة الطيران المدني العربي، لتحقيق أهداف المنظمة ، والارتقاء بمستويات السلامة والأمن وكفاءة النقل الجوي، بما يخدم مصالح الدول العربية.

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