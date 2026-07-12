الصحفيين تفتح باب تلقي أوراق القيد لجدول المشتغلين لمدة أسبوع

أ ش أ

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين فتح باب تلقي أوراق الزملاء المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين ممن استكملوا المدة القانونية، وذلك خلال الفترة من السبت 18 يوليو 2026 وحتى السبت 25 يوليو الجاري .

وأوضحت اللجنة - في بيان للنقابة اليوم /الأحد/ - أن استقبال الطلبات يأتي في إطار إجراءات القيد الدورية، داعية الزملاء المستوفين للشروط إلى التقدم بالأوراق المطلوبة خلال الفترة المحددة.

وحددت لجنة القيد المستندات المطلوبة للتقدم، وتشمل خطابًا حديثًا معتمدًا من الجريدة، وبرنت تأمينات حديثًا، وصورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.

وأكدت اللجنة الالتزام بالمواعيد المعلنة لتقديم الطلبات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة لأعمال القيد بالنقابة.