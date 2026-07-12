العراق يؤكد احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية العراقية أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وحسن الجوار والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية.

و أعربت الخارجية العراقية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع" - عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حركة التجارة الدولية.