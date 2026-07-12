العراق يؤكد احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية العراقية أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وحسن الجوار والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية.
و أعربت الخارجية العراقية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع" - عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حركة التجارة الدولية.
و أضافت أن جمهورية العراق تجدد تأكيدها على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التعرض لأمنها واستقرارها بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، ودعت إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، وأن العراق يدعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وصون المصالح المشتركة لشعوبها.