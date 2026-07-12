شوبير يكشف تطورات مستقبل تريزيجيه: صفقة الرياض السعودي مجمدة والموقف عاد لنقطة الصفر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات موقف محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن مستقبل اللاعب لا يزال غامضًا في ظل تعثر انتقاله إلى نادي الرياض السعودي.

وأوضح شوبير أن تريزيجيه أنهى اتفاقه مع نادي الرياض السعودي، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، مشيرًا إلى أن المدرب الحسين عموتة يرغب في ضم اللاعب إلى صفوف الفريق.

وأضاف أن النادي الأهلي قرر في الوقت الحالي تجميد الصفقة، وهو ما أعاد الأمور إلى نقطة البداية، مؤكدًا أنه لم يتم حسم الموقف النهائي حتى الآن، سواء من جانب الأهلي أو نادي الرياض السعودي أو اللاعب نفسه.

وأشار شوبير إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات جديدة لحسم مستقبل تريزيجيه، سواء بالاستمرار مع الأهلي أو إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي



