رئيس حزب المؤتمر : استقبال الرئيس للمنتخب رسالة تقدير لأبطال رفعوا اسم مصر

ثمّن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا التكريم يجسد تقدير الدولة المصرية لأبنائها الذين رفعوا اسم مصر عاليًا وحققوا إنجازًا تاريخيًا، كما يمثل حافزًا لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف صميدة أن الاستقبال التاريخي الذي حظي به المنتخب بمطار العلمين الجديدة يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للرياضة والأبطال، ويؤكد أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية ومنشآت عالمية قادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية.

ما شهدته مدينة العلمين جعل كل المصريين يشعرون بالفخر



وأكد رئيس حزب المؤتمر أن ما شهدته مدينة العلمين الجديدة من تطور عمراني، وكفاءة في شبكة الطرق، وجودة الفنادق والمنشآت، والذي ظهر بوضوح في وسائل الإعلام وشاهده العالم، جعل كل المصريين في الداخل والخارج يشعرون بالفخر بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

كما ثمّن الربان عمر المختار صميدة الدور الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة للرياضة، منذ بداية معسكر إعداد المنتخب وحتى مراسم الاستقبال والتكريم، مشيدًا بالتنظيم الاحترافي الذي عكس صورة مشرفة للدولة المصرية وقدرتها على إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية بأعلى مستوى.