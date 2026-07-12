برلماني: استقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر رسالة تقدير تعزز روح الانتصار

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني عقب مشاركتهم في بطولة كأس العالم يعكس تقدير الدولة المصرية لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني من أداء مشرف، ويؤكد أن القيادة السياسية تضع دعم الرياضة والأبطال الوطنيين ضمن أولوياتها، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأوضح "مظلوم"، أن هذا الاستقبال يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لا تقيس النجاح بالنتائج فقط، وإنما تقدر الجهد والإخلاص والتمثيل المشرف لمصر في المحافل العالمية، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يرسخ ثقافة تقدير أصحاب الإنجازات، ويبعث برسالة إيجابية إلى الشباب بأن الاجتهاد والالتزام يحظيان باهتمام الدولة وتقديرها، بما يسهم في تشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة والسعي نحو التميز.

الرياضة إحدى ركائز القوة الناعمة المصرية

وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن الرياضة أصبحت إحدى ركائز القوة الناعمة المصرية، وأن ما شهدته السنوات الأخيرة من تطوير غير مسبوق للبنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية يعكس رؤية الدولة لبناء منظومة رياضية قادرة على صناعة الأبطال ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الإقليمية والعالمية.