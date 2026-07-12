إنفانتينو يوجّه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد مونديال 2026

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسالة إشادة إلى منتخب مصر، عقب مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الفراعنة" قدموا نسخة ستظل عالقة في تاريخ الكرة المصرية.

منتخب مصر

وقال إنفانتينو: “ستظل هذه النسخة من كأس العالم تحمل مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المصرية، لقد كانت رحلة ألهمت الجماهير داخل مصر وحول العالم.”

وأضاف رئيس "فيفا" أن ما حققه المنتخب المصري خلال البطولة يعكس الروح القتالية والإصرار، مشيدًا بالأداء الذي نال احترام وإعجاب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.