ناقد رياضي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك.. والأولوية لأجنبي | تفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمد كارم عن قرب حسم نادي الزمالك لملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وقال كارم خلال ظهوره ببرنامج "زملكاوي مع جاليليو": "موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك سيكون، بنسبة كبيرة، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف أن هناك حالة من السرية والتكتم الشديد داخل إدارة الكرة بشأن هوية المدير الفني القادم، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة لم يحسم الاسم النهائي حتى الآن.

وأوضح كارم أن كل الاحتمالات لا تزال واردة في ملف المدرب، مؤكداً أن الأولوية للتعاقد مع مدير فني أجنبي.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اسم معتمد جمال المدير الفني المؤقت الحالي لا يزال مطروحًا أيضًا ضمن الخيارات المطروحة أمام الإدارة.

ويأتي ذلك في ظل بحث الزمالك عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة واستكمال منافسات الموسم المحلي والقاري.