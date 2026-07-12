إيران: زمن الاتفاقات من جانب واحد «انتهى»

أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أن مرحلة "الاتفاقات من جانب واحد" أصبحت من الماضي، في رسالة حملت لهجة تحذيرية بشأن التزامات الأطراف الأخرى تجاه طهران.

وقال قاليباف، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إيران سبق أن أوضحت موقفها بضرورة احترام التعهدات، مضيفًا: "قلنا لكم التزموا بكلمتكم أو ادفعوا الثمن، وها قد صار الواقع على الأبواب".

وأرفق المسؤول الإيراني منشوره بصورة للبند الخامس من مذكرة التفاهم، والذي ينص على أن "إيران ستقوم بترتيبات في مضيق هرمز"، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى الخيارات التي قد تلجأ إليها طهران في حال استمرار الضغوط أو عدم الالتزام بالاتفاقات.