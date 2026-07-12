إيران تستهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز

استهدف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات مع الولايات المتحدة عقب إطلاقه النار على سفينة تجارية.

وقال الحرس الثوري وفقا لنبأ عاجل لفضائية اكسترا نيوز إنه تم استهدف "سفينة ثانية انتهكت اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز"، منوها أنه قصف أيضا قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر ومنصات دعم ‌وتزويد بالوقود ‌لحاملات الطائرات الأميركية في ميناء ‌الدقم ‌بسلطنة ⁠ُعمان.

وكشفت هيئة بحرية بريطانية أن السلطات المحلية أنقذت طاقم سفينة استُهدفت في واقعة حدثت على بعد 9 أميال بحرية شرقي سلطنة عمان.