حقيقة إجبار الطلاب على التعليم الفني بعد زيادة تنسيق الثانوية العامة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أن ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في عدد من المحافظات خلال العام الدراسي الجديد يرجع إلى عوامل تنظيمية مرتبطة بأعداد الطلاب والمقاعد المتاحة ونسب النجاح، نافيًا صحة ما يتردد بشأن وجود توجه لإجبار الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني.

وأوضح أسامة عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن كل مديرية تعليمية تحدد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بعد إجراء إحصاء تكراري لنتائج الشهادة الإعدادية، مع مراعاة أعداد الطلاب الناجحين والطاقة الاستيعابية للمدارس وكثافات الفصول داخل كل محافظة.

وأشار إلى أن درجات القبول تختلف من محافظة إلى أخرى وفقًا لهذه المعايير، لافتًا إلى أن تنسيق محافظة القاهرة يختلف عن محافظات أخرى مثل مطروح أو سوهاج، ولا يجوز للطالب التقديم في محافظة غير محل إقامته، لأن امتحانات الشهادة الإعدادية تُعقد على مستوى كل مديرية تعليمية بشكل مستقل.

ونفى المتخصص في شؤون التعليم وجود أي سياسة تستهدف دفع الطلاب إلى التعليم الفني من خلال رفع تنسيق الثانوية العامة، مؤكدًا أن الدولة تتيح أمام الطلاب مسارات تعليمية متنوعة، وأن اختيار المسار يعتمد في الأساس على مجموع الطالب ورغبته.

وأضاف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت تمثل أحد أبرز البدائل للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن عددها ارتفع إلى نحو 215 مدرسة على مستوى الجمهورية.