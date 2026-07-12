قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعزي قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
إيران تستهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز
وزير الري: مصر توسع تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مياه وتنمية بقيمة 100 مليون دولار
إنقاذ طاقم سفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان
موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
علي جمعة يحذر: لا تستهن بالمعصية.. الإصرار على الذنب قد يحول بين الإنسان وقلبه
أرباح المنتخبات العربية في كأس العالم 2026.. المغرب يتصدّر بـ21.5 مليون دولار ومصر وصيفة القائمة .. والإجمالي 110 ملايين
أسعار الدولار اليوم الأحد 12-7-2026
الذهب هيغلى بهذا التوقيت.. الشعبة تنصح المواطنين بالشراء الآن
أسعار البيض تفاجئ الجميع اليوم الأحد.. كم وصل ثمن الكرتونة؟
إنفانتينو يوجّه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد مونديال 2026
ترامب: اجتزت الفحص البدني واختبار القدرات الذهنية بنتائج مثالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تداول امتحان الرياضيات البحتة بجروبات الغش قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

زعمت جروبات الغش حصولها على أسئلة امتحان الرياضيات البحتة قبل ساعات من توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تزعمه جروبات الغش بشأن نشر وتداول امتحان الرياضيات البحتة قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 

ويؤدي طلاب علمي رياضة (النظام الجديد)، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحان الرياضيات البحتة من 9 صباحا لـ 11 صباحا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي اليوم طلاب النظام القديم علمي علوم  امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب النظام القديم علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب النظام القديم الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي اليوم الأحد طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

ومن جانبه .. أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالات مباشرة مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام وصول صناديق أوراق أسئلة وكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر آداءها اليوم إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

و يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال منظومة المتابعة بالكاميرات وشاشات المراقبة بغرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وسير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال التفتيش بمنتهى الدقة والحزم

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ببدء توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 على الطلاب في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سير اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة امتحان الرياضيات البحتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

أرشيفية

زلزال سياسي يهز إسرائيل.. استطلاع يقلب الطاولة وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

تقديم كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

قوافل دعوية

قوافل الأزهر والأوقاف تنشر الفكر الوسطي المستنير في المنوفية والمنيا

الصلاة الفائتة

هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

بالصور

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد