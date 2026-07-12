التعليم تنفي تداول امتحان الرياضيات البحتة بجروبات الغش قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

زعمت جروبات الغش حصولها على أسئلة امتحان الرياضيات البحتة قبل ساعات من توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تزعمه جروبات الغش بشأن نشر وتداول امتحان الرياضيات البحتة قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

ويؤدي طلاب علمي رياضة (النظام الجديد)، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحان الرياضيات البحتة من 9 صباحا لـ 11 صباحا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي اليوم طلاب النظام القديم علمي علوم امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب النظام القديم علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب النظام القديم الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي اليوم الأحد طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

ومن جانبه .. أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالات مباشرة مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام وصول صناديق أوراق أسئلة وكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر آداءها اليوم إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

و يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال منظومة المتابعة بالكاميرات وشاشات المراقبة بغرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وسير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال التفتيش بمنتهى الدقة والحزم

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ببدء توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 على الطلاب في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سير اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان.