الكنيسة تحتفل بعيد الرسل بعد ختام رحلة صوم امتدت لأسابيع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بعيد الرسل، أحد الأعياد السيدية الصغرى، والذي يأتي في ختام صوم الرسل، إحياءً لذكرى استشهاد القديسين الرسولين بطرس وبولس، اللذين قدما نموذجا فريدا في الكرازة بالإيمان واحتمال الآلام من أجل المسيح.

عيد الرسل

ويُعد صوم الرسل أول صوم عرفته الكنيسة بعد حلول الروح القدس على التلاميذ، وهو صوم متغير المدة، ينتهي سنويًا بعيد الرسل في ٥ أبيب وفقًا للتقويم القبطي.

وتُقام بهذه المناسبة القداسات الإلهية والاحتفالات الكنسية في مختلف الكنائس، حيث يتأمل الآباء الكهنة في سيرة الرسل ورسالتهم، مؤكدين أهمية الاقتداء بإيمانهم وأمانتهم في الشهادة للمسيح، ونقل البشارة إلى العالم كله بالمحبة والخدمة.

ويجدد عيد الرسل الدعوة لكل الأقباط ليكون شاهدًا للمسيح في حياته اليومية، متمسكًا بالإيمان الرسولي الذي تسلمته الكنيسة وحافظت عليه عبر الأجيال.