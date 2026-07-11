البابا تواضروس للكهنة الجدد: المحبة والحنو والأمانة والسلام أسس نجاح الخدمة الكهنوتية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في عظته خلال سيامة ٢٩ كاهنًا جديدًا، أن نجاح الخدمة الكهنوتية يقوم على أربعة مبادئ رئيسية هي: المحبة، والحنو، والأمانة، والسلام.

مبادئ لنجاح الخدمة الكهنوتية

ودعا الكهنة إلى أن تكون المحبة أساس علاقتهم بشعبهم من خلال الافتقاد والرعاية والاهتمام بكل فرد، وأن يتحلوا بالحنو والرحمة في التعامل مع الجميع، خاصة المرضى والمتألمين.

وشدد قداسته على ضرورة الأمانة في الكلمة والتصرفات والعلاقات والخدمة، مع الالتزام بالدقة وحسن التدبير، وأن يكون الكاهن صانعًا للسلام داخل الكنيسة وبين الخدام والشعب.

كما أوصى الكهنة بالمواظبة على الارتباط بأب الاعتراف والخلوة الروحية، مختتمًا بقوله: "وأنت تستعد لهذه النعمة ارفع قلبك وتعهد أمام الله إنك ستسلك بالحب والحنو والأمانة والسلام."