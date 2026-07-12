«حتحوت»: الجهاز الفني للمنتخب يُطالب بزيادة رواتبه.. واتحاد الكرة يتمسك بمضاعفتها فقط

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود خلاف بين الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة بشأن الرواتب، في ظل مطالبات من الجهاز الفني بزيادة أكبر من العرض المقدم.

منتخب مصر

وأوضح “حتحوت”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اتحاد الكرة يرغب في زيادة رواتب الجهاز الفني بنسبة 100%، إلا أن الجهاز الفني يرى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع النتائج التي حققها المنتخب، خاصة عند مقارنتها بما يتقاضاه المدربون الأجانب أصحاب الإنجازات المشابهة.

وأضاف أن الجهاز الفني يعتقد أنه إذا تم احتساب الرواتب وفقًا لمبدأ التناسب مع الإنجازات، فإن المقابل الشهري قد يصل إلى نحو 7 ملايين جنيه، بدلًا من مليوني جنيه التي يرى اتحاد الكرة أنها قيمة مناسبة بعد الزيادة.